Премʼєр Молдови говорив з главою невизнаного Придністровʼя після його візиту в Москву

Молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан заявив, що спілкувався з главою невизнаного Придністровʼя Вадимом Красносельським після його повернення з Москви.

Про це Речан розповів в ефірі телеканалу Pro TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Глава уряду Молдови заявив, що спілкується з Красносельським "тільки в тих випадках, коли існує потенційна загроза ескалації або кризи".

"Вадим Красносельський повернувся з Москви з враженням, що Москва вирішила проблему і запропонувала реальне рішення щодо газу. Однак Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра, яка є неконституційною", – додав він.

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Речан наголосив, що його метою в розмові з главою Придністровʼя було "заспокоїти ситуацію і не допустити ескалації".

Нагадаємо, днями лідер невизнаного регіону Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання газу невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала цю поїздку словами про те, що Кишинів виступає за якнайшвидше покращення ситуації для людей у Придністров’ї, і "якщо цей візит вирішить проблему – нехай вона буде вирішена".

За даними російських ЗМІ, Москва і невизнане Придністров’я обговорюють можливість купівлі газу для невизнаного регіону у Європі за допомогою компанії-посередника, а витрати компенсуватиме Росія.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.