Литовська розвідка попереджає про дезінформацію напередодні "виборів" у Білорусі

Департамент державної безпеки Литви попередив про поширення у соцмережах фальшивого документа, в якому стверджується, що литовська розвідка нібито тренує білоруські напіввійськові угруповання.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT із посиланням на заяву департаменту, передає "Європейська правда".

У відомстві заявили, що це частина інформаційної кампанії, спрямованої проти Литви напередодні майбутніх президентських "виборів" у Білорусі.

Зазначається, що у Facebook шириться фейковий документ Департаменту державної безпеки Литви про нібито підготовку литовською розвідкою білоруських напіввоєнізованих груп.

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Там наголосили, що такий "документ" є "відвертою підробкою, яка не має нічого спільного з реальною діяльністю Департаменту держбезпеки і повинна розглядатися як частина триваючої інформаційної кампанії проти Литви".

"Ми спостерігаємо більш активну реалізацію цієї кампанії напередодні президентських виборів у Білорусі", – додали у відомстві.

Президентські "вибори" в Білорусі відбудуться 26 січня, через чотири роки і шість місяців після того, як у Білорусі спалахнули масові протести через ймовірні фальсифікації під час голосування.

Тоді авторитарний президент країни Александр Лукашенко і його спецназ розпочали жорстоке придушення протестувальників. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Нещодавно міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляв, що чесних і вільних виборів у Білорусі в осяжному майбутньому не буде.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.