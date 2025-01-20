Литовская разведка предупреждает о дезинформации накануне "выборов" в Беларуси

Департамент государственной безопасности Литвы предупредил о распространении в соцсетях фальшивого документа, в котором утверждается, что литовская разведка якобы тренирует белорусские полувоенные группировки.

Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на заявление департамента, передает "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что это часть информационной кампании, направленной против Литвы накануне предстоящих президентских "выборов" в Беларуси.

Отмечается, что в Facebook распространяется фейковый документ Департамента государственной безопасности Литвы о якобы подготовке литовской разведкой белорусских полувоенизированных групп.

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Там отметили, что такой "документ" является "откровенной подделкой, которая не имеет ничего общего с реальной деятельностью Департамента госбезопасности и должна рассматриваться как часть продолжающейся информационной кампании против Литвы".

"Мы наблюдаем более активную реализацию этой кампании накануне президентских выборов в Беларуси", – добавили в ведомстве.

Президентские "выборы" в Беларуси состоятся 26 января, через четыре с половиной года после того, как в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за вероятных фальсификаций во время голосования.

Тогда авторитарный президент страны Александр Лукашенко и его спецназ начали жестокое подавление протестующих. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.

Недавно министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял, что честных и свободных выборов в Беларуси в обозримом будущем не будет.

Лидер объединенной беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.