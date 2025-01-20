Сибіга перед інавгурацією Трампа: Справедливий мир для України потрібен не лише Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у день інавгурації обраного президента США Дональда Трампа нагадав, що справедливе завершення російсько-української війни потрібне не лише самій Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Сибіга зауважив, що війна Росії проти України є глобальною, а не регіональною проблемою. Він нагадав, що наслідки російської агресії вдарили по країнах так званого Глобального півдня, а залучення у союзники Росії КНДР та Ірану розширило вплив війни на Тихоокеанський регіон та Близький Схід.

This war's outcome will shape a new global security order. It will be deeply flawed if Russia is rewarded for its aggression. On the contrary, if this war ends in a just way, with respect for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and security, the world will be safer. Реклама: January 20, 2025

"Від результату цієї війни буде залежати новий світовий безпековий лад. Він буде дуже проблемним, якщо Росія отримає винагороду за свою агресію. І, навпаки, якщо ця війна закінчиться справедливо, з повагою до суверенітету, територіальної цілісності та безпеки України – світ буде безпечнішим.

Мир і справедливість в Україні – необхідна передумова для миру і справедливості в усьому світі, у тому числі у Тихоокеанському регіоні, на близькому Сході, в Африці, Латинській Америці. Ми продовжимо працювати на цю мету з нашими міжнародними партнерами, щоб Москва перестала бути джерелом глобальної дестабілізації", – зазначив Сибіга.

Обраний президент США Дональд Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

За даними ЗМІ, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок лідеру Росії Владіміру Путіну найближчими днями після інавгурації.

Серед опитаних американців 46% вірять, що прихід Трампа до влади посприяє більшому миру й стабільності у світі; серед його прихильників такої думки 88%.

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