Сибіга перед інавгурацією Трампа: Справедливий мир для України потрібен не лише Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у день інавгурації обраного президента США Дональда Трампа нагадав, що справедливе завершення російсько-української війни потрібне не лише самій Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Сибіга зауважив, що війна Росії проти України є глобальною, а не регіональною проблемою. Він нагадав, що наслідки російської агресії вдарили по країнах так званого Глобального півдня, а залучення у союзники Росії КНДР та Ірану розширило вплив війни на Тихоокеанський регіон та Близький Схід.

This war's outcome will shape a new global security order. It will be deeply flawed if Russia is rewarded for its aggression. On the contrary, if this war ends in a just way, with respect for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and security, the world will be safer.

