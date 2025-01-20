Сибига перед инаугурацией Трампа: Справедливый мир для Украины нужен не только Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа напомнил, что справедливое завершение российско-украинской войны важно не только для самой Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что война России против Украины является глобальной, а не региональной проблемой. Он напомнил, что последствия российской агрессии ударили по странам так называемого Глобального юга, а привлечение в союзники России КНДР и Ирана расширило влияние войны на Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

This war's outcome will shape a new global security order. It will be deeply flawed if Russia is rewarded for its aggression. On the contrary, if this war ends in a just way, with respect for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and security, the world will be safer. Реклама: January 20, 2025

"От исхода этой войны будет зависеть новый мировой порядок. Он будет очень проблемным, если Россия получит вознаграждение за свою агрессию. И, наоборот, если эта война закончится справедливо, с уважением к суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины – мир будет безопаснее.

Мир и справедливость в Украине – необходимая предпосылка для мира и справедливости во всем мире, в том числе в Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. Мы продолжим работать на эту цель с нашими международными партнерами, чтобы Москва перестала быть источником глобальной дестабилизации", – отметил Сибига.

Избранный президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

По данным СМИ, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.

Среди опрошенных американцев 46% верят, что приход Трампа к власти поспособствует большему миру и стабильности в мире; среди его сторонников такого мнения 88%.

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