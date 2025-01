Сибига перед инаугурацией Трампа: Справедливый мир для Украины нужен не только Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа напомнил, что справедливое завершение российско-украинской войны важно не только для самой Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что война России против Украины является глобальной, а не региональной проблемой. Он напомнил, что последствия российской агрессии ударили по странам так называемого Глобального юга, а привлечение в союзники России КНДР и Ирана расширило влияние войны на Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

This war's outcome will shape a new global security order. It will be deeply flawed if Russia is rewarded for its aggression. On the contrary, if this war ends in a just way, with respect for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and security, the world will be safer.

