Експрем'єру Польщі довелося підтвердити свою особу через Вікіпедію на мітингу Трампа

Колишньому прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, обраному головою партії Європейських консерваторів і реформістів, довелося показувати Вікіпедію, щоб потрапити на передінавгаураційний мітинг обраного американського президента Дональда Трампа у Вашингтоні через відсутність документів, що підтверджують його запрошення.

Про це пише портал i.pl, передає "Європейська правда".

Як зазначає портал, Моравецький намагався потрапити на мітинг, який відбувся в неділю, 19 січня, на стадіоні Capital One Arena. Однак, через відсутність підтвердження особи, солдати Національної гвардії США відмовили йому у доступі.

Інцидент, за повідомленням порталу, стався через те, що колишній польський прем'єр не мав при собі необхідних документів для підтвердження своєї особи.

DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG