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Експрем'єру Польщі довелося підтвердити свою особу через Вікіпедію на мітингу Трампа

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Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 15:00 — Уляна Кричковська

Колишньому прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, обраному головою партії Європейських консерваторів і реформістів, довелося показувати Вікіпедію, щоб потрапити на передінавгаураційний мітинг обраного американського президента Дональда Трампа у Вашингтоні через відсутність документів, що підтверджують його запрошення.

Про це пише портал i.pl, передає "Європейська правда".

Як зазначає портал, Моравецький намагався потрапити на мітинг, який відбувся в неділю, 19 січня, на стадіоні Capital One Arena. Однак, через відсутність підтвердження особи, солдати Національної гвардії США відмовили йому у доступі. 

Інцидент, за повідомленням порталу, стався через те, що колишній польський прем'єр не мав при собі необхідних документів для підтвердження своєї особи.

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Щоб розв'язати ситуацію, Моравецький вирішив звернутися до нетрадиційного способу – він показав сторінку Вікіпедії, де була зазначена його особа та політична роль. Це дозволило йому підтвердити свою ідентичність та потрапити на захід.

Як інформували, інавгурація Трампа перенесена у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.

Детальніше про інавгурацію Трампа читайте у статті В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".

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