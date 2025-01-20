Експрем'єру Польщі довелося підтвердити свою особу через Вікіпедію на мітингу Трампа

Колишньому прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, обраному головою партії Європейських консерваторів і реформістів, довелося показувати Вікіпедію, щоб потрапити на передінавгаураційний мітинг обраного американського президента Дональда Трампа у Вашингтоні через відсутність документів, що підтверджують його запрошення.

Про це пише портал i.pl, передає "Європейська правда".

Як зазначає портал, Моравецький намагався потрапити на мітинг, який відбувся в неділю, 19 січня, на стадіоні Capital One Arena. Однак, через відсутність підтвердження особи, солдати Національної гвардії США відмовили йому у доступі.

Інцидент, за повідомленням порталу, стався через те, що колишній польський прем'єр не мав при собі необхідних документів для підтвердження своєї особи.

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DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG – Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 20, 2025

Щоб розв'язати ситуацію, Моравецький вирішив звернутися до нетрадиційного способу – він показав сторінку Вікіпедії, де була зазначена його особа та політична роль. Це дозволило йому підтвердити свою ідентичність та потрапити на захід.

Як інформували, інавгурація Трампа перенесена у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.

Детальніше про інавгурацію Трампа читайте у статті В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".