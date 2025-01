Экс-премьеру Польши пришлось подтвердить свою личность через Википедию на митинге Трампа

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, избранному председателем партии Европейских консерваторов и реформистов, пришлось показывать Википедию, чтобы попасть на преданаугаурационный митинг избранного американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне из-за отсутствия документов, подтверждающих его приглашение.

Об этом пишет портал i.pl, передает "Европейская правда".

Как отмечает портал, Моравецкий пытался попасть на митинг, который состоялся в воскресенье, 19 января, на стадионе Capital One Arena. Однако, из-за отсутствия подтверждения личности, солдаты Национальной гвардии США отказали ему в доступе.

Инцидент, по сообщению портала, произошел из-за того, что бывший польский премьер не имел при себе необходимых документов для подтверждения своей личности.

DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG