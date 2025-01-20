Укр Рус Eng

Экс-премьеру Польши пришлось подтвердить свою личность через Википедию на митинге Трампа

Видео
Новости — Понедельник, 20 января 2025, 15:00 — Уляна Кричковская

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, избранному председателем партии Европейских консерваторов и реформистов, пришлось показывать Википедию, чтобы попасть на преданаугаурационный митинг избранного американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне из-за отсутствия документов, подтверждающих его приглашение.

Об этом пишет портал i.pl, передает "Европейская правда".

Как отмечает портал, Моравецкий пытался попасть на митинг, который состоялся в воскресенье, 19 января, на стадионе Capital One Arena. Однако, из-за отсутствия подтверждения личности, солдаты Национальной гвардии США отказали ему в доступе.

Инцидент, по сообщению портала, произошел из-за того, что бывший польский премьер не имел при себе необходимых документов для подтверждения своей личности.

Реклама:

Чтобы разрешить ситуацию, Моравецкий решил обратиться к нетрадиционному способу – он показал страницу Википедии, где была указана его личность и политическая роль. Это позволило ему подтвердить свою идентичность и попасть на мероприятие.

Как информировали, инаугурация Трампа перенесена в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Трамп нарушил традицию, пригласив некоторых иностранных лидеров на свою инаугурацию – например премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

От Британии приглашение также получил ультраправый евроскептик Найджел Фарадж, возглавляющий партию Reform UK, а также солидер "Альтернативы для Германии" Тино Хруппала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша США Трамп инциденты
Реклама: