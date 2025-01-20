Экс-премьеру Польши пришлось подтвердить свою личность через Википедию на митинге Трампа

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, избранному председателем партии Европейских консерваторов и реформистов, пришлось показывать Википедию, чтобы попасть на преданаугаурационный митинг избранного американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне из-за отсутствия документов, подтверждающих его приглашение.

Об этом пишет портал i.pl, передает "Европейская правда".

Как отмечает портал, Моравецкий пытался попасть на митинг, который состоялся в воскресенье, 19 января, на стадионе Capital One Arena. Однако, из-за отсутствия подтверждения личности, солдаты Национальной гвардии США отказали ему в доступе.

Инцидент, по сообщению портала, произошел из-за того, что бывший польский премьер не имел при себе необходимых документов для подтверждения своей личности.

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DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG – Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 20, 2025

Чтобы разрешить ситуацию, Моравецкий решил обратиться к нетрадиционному способу – он показал страницу Википедии, где была указана его личность и политическая роль. Это позволило ему подтвердить свою идентичность и попасть на мероприятие.

Как информировали, инаугурация Трампа перенесена в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Трамп нарушил традицию, пригласив некоторых иностранных лидеров на свою инаугурацию – например премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

От Британии приглашение также получил ультраправый евроскептик Найджел Фарадж, возглавляющий партию Reform UK, а также солидер "Альтернативы для Германии" Тино Хруппала.