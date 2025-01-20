Міноборони Данії спростувало заяви Росії про "загибель" данського інструктора F-16 в Україні

У Міністерстві оборони Данії спростували заяви Росії про "загибель" у Кривому Розі данського інструктора F-16 під час ракетного удару.

Про це заявили в оборонному відомстві країни в X (Twitter), пише "Європейська правда".

У Міністерстві оборони Данії наголосили, що жоден із данських інструкторів-льотчиків F-16 не загинув в Україні, а історія, поширена в російських медіа, є вигаданою.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що жоден данський військовий не загинув в Україні.

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"Це неправдива історія, яку поширюють російські ЗМІ – ймовірно, з метою дискредитації Данії. Я ставлюся до цього дуже серйозно. Але, на жаль, це частина реальності з дуже серйозною ситуацією з безпекою, де широко використовуються неправдиві кампанії впливу та дезінформація", – наголосив він.

Раніше пропагандистське агентство ТАСС заявило про нібито загибель данського інструктора з F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу.

"Підтвердженнями" були лише публікація з анонімного акаунта без підписників та "джерела" пропагандистського ЗМІ у "силових структурах".

У проросійських Telegram-каналах також з’явилися публікації з посиланням на акаунт у Facebook і фотографії "вбитого льотчика".

Зазначимо, вдень 17 січня російські окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули чотири людини, були пошкоджені навчальний заклад та житлові будинки.

Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

Наприкінці листопада інформували, що Україна отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання на той момент залишалися незмінними.