Минобороны Дании опровергло заявления России о "гибели" датского инструктора F-16 в Украине

В Министерстве обороны Дании опровергли заявления России о "гибели" в Кривом Роге датского инструктора F-16 во время ракетного удара.

Об этом заявили в оборонном ведомстве страны в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В Министерстве обороны Дании отметили, что ни один из датских инструкторов-летчиков F-16 не погиб в Украине, а история, распространенная в российских медиа, является вымышленной.

Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что ни один датский военный не погиб в Украине.

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"Это лживая история, которую распространяют российские СМИ – вероятно, с целью дискредитации Дании. Я отношусь к этому очень серьезно. Но, к сожалению, это часть реальности с очень серьезной ситуацией с безопасностью, где широко используются ложные кампании влияния и дезинформация", – подчеркнул он.

Ранее пропагандистское агентство ТАСС заявило о якобы гибели датского инструктора с F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу.

"Подтверждениями" были только публикация из анонимного аккаунта без подписчиков и "источники" пропагандистского СМИ в "силовых структурах".

В пророссийских Telegram-каналах также появились публикации со ссылкой на аккаунт в Facebook и фотографии "убитого летчика".

Отметим, днем 17 января российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу, в результате чего погибли четыре человека, были повреждены учебное заведение и жилые дома.

Как известно, Дания совместно с Нидерландами возглавила международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

В конце ноября информировали, что Украина получила от Дании шесть истребителей F-16, планы по их передаче на тот момент оставались неизменными.