В Белом доме подтвердили, что бизнесмен Рамасвами не присоединится к новой администрации

Миллиардер Вивек Рамасвами не будет работать в администрации Дональда Трампа во главе новосозданного Министерства по вопросам эффективности госаппарата (DOGE).

Как пишет "Европейская правда", информацию об этом подтвердили в Белом доме, сообщает The New York Times.

Вивек Рамасвами не будет соруководителем новосозданного органа вместе с другим американским бизнесменом Илоном Маском, поскольку планирует баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

"Вивек Рамасвами сыграл решающую роль в создании DOGE", – сказала Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома.

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"Мы бесконечно благодарны ему за его вклад в течение последних двух месяцев и ожидаем, что он будет играть жизненно важную роль в том, чтобы сделать Америку снова великой!", – добавила она.

Позиция Рамасвами в окружении Трампа была шаткой в течение нескольких недель, поскольку он раздражал президента, нескольких помощников Трампа и, что особенно важно, Илона Маска. Маск резко критиковал Рамасвами в частных разговорах.

Рамасвами планирует объявить о своей кандидатуре на пост губернатора Огайо на следующей неделе.

Ранее СМИ сообщали, что Илону Маску готовят кабинет в Белом доме возле президента.