Трамп не впевнений, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС протримається довго

Новий президент США Дональд Трамп не впевнений у тому, чи довго протримається перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Трампа у понеділок запитали, наскільки він оптимістичний з приводу того, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС збережеться і будуть виконані всі три його фази.

Реклама:

"Я не впевнений. Це не наша війна, це їхня війна", – сказав Трамп.

Він додав, що бачив кадри із сектору Гази і це "велика руїна", де все доведеться будувати наново.

Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаніягу ще до інавгурації Трампа заявив, що і Трамп, і Байден "висловили повну підтримку щодо права Ізраїлю відновити бойові дії, якщо Ізраїль дійде висновку, що перемовини про фазу Б даремні", і що він цінує таку позицію.

Перемовини про другий етап мають початись 4 лютого і передбачають вихід ізраїльських військ із сектору Гази.

У правому крилі ізраїльських політиків є думки, що домовленість про припинення вогню була "капітуляцією" і що операцію не можна згортати.

Нагадаємо, 15 січня тодішній президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

За цією домовленістю бойовики ХАМАС відпустили трьох ізраїльських заручниць, яких утримували з 7 жовтня 2023 року, серед них є громадянки Британії та Румунії. Ізраїль зі свого боку відпустив десятки затриманих палестинців.