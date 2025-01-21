Трамп не уверен, что перемирие между Израилем и ХАМАС продержится долго

Новый президент США Дональд Трамп не уверен в том, долго ли продержится перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трампа в понедельник спросили, насколько он оптимистичен по поводу того, что перемирие между Израилем и ХАМАС сохранится и будут выполнены все три его фазы.

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"Я не уверен. Это не наша война, это их война", – сказал Трамп.

Он добавил, что видел кадры из сектора Газа и это "большая руина", где все придется строить заново.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху еще до инаугурации Трампа заявил, что и Трамп, и Байден "выразили полную поддержку относительно права Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о фазе Б бесполезны", и что он ценит такую позицию.

Переговоры о втором этапе должны начаться 4 февраля и предусматривают выход израильских войск из сектора Газа.

В правом крыле израильских политиков есть мнения, что договоренность о прекращении огня была "капитуляцией" и что операцию нельзя сворачивать.

Напомним, 15 января тогдашний президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

По этой договоренности боевики ХАМАС отпустили трех израильских заложниц, которых удерживали с 7 октября 2023 года, среди них есть гражданки Великобритании и Румынии. Израиль со своей стороны отпустил десятки задержанных палестинцев.