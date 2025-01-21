Трамп назвав "прикрим" помилування Байденом членів його родини

Президент США Дональд Трамп назвав "прикрим" рішення свого попередника Джо Байдена "превентивно" помилувати кількох членів своєї родини.

Заяву Трампа наводить CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Після церемонії інавгурації чинного президента США запитали про помилування, яке Байден застосував до своїх братів і сестри, а також їхніх подружніх пар, що стало його останнім кроком перед тим, як піти з посади.

"Я думаю, що це було прикро", – сказав Трамп.

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Водночас він додав, що не хотів би обговорювати цю тему в той момент.

В останні години перебування на посаді президента Байден застосував свої конституційні повноваження, щоб помилувати свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден.

Також Байден помилував свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.

Перед тим Байден вирішив превентивно помилувати колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Також під превентивне помилування потрапили члени Конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.