Трамп назвал "прискорбным" помилование Байденом членов его семьи

Президент США Дональд Трамп назвал "прискорбным" решение своего предшественника Джо Байдена "превентивно" помиловать нескольких членов своей семьи.

Заявление Трампа приводит CBS News, сообщает "Европейская правда".

После церемонии инаугурации действующего президента США спросили о помиловании, которое Байден применил к своим братьям и сестре, а также их супругов, что стало его последним шагом перед тем, как уйти с должности.

"Я думаю, что это было прискорбно", – сказал Трамп.

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В то же время он добавил, что не хотел бы обсуждать эту тему в тот момент.

В последние часы пребывания на посту президента Байден применил свои конституционные полномочия, чтобы помиловать своего брата Джеймса Б. Байдена и его жену Сару Джонс Байден.

Также Байден помиловал свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

Перед тем Байден решил превентивно помиловать бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Также под превентивное помилование попали члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.