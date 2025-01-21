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У Німеччині телеканал виправдався через лайку перекладача на промові Трампа

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Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 18:26 — Олег Павлюк

Німецький телеканал Phoenix пояснив технічним збоєм лайку в ефірі під час трансляції виступу нового президента США Дональда Трампа із синхронним перекладом.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Лайка з вуст синхронного перекладача пролунала під час перекладу виступу Трампа в будівлі Капітолія після інавгурації 20 січня.

На відео, яке поширили в соцмережах, чути, як менш через дві секунди після завершення промови Трампа перекладач каже: "Скажіть, скільки ще ви будете крутити це лайно?"

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У пресслужбі Phoenix сказали, що "через технічний збій" глядачі під час трансляції могли випадково почути "розмову між перекладачем і режисером", і що ці слова не відображають позицію мовника.

"Колегам доводиться годинами працювати з дуже високим рівнем концентрації і перекладати одночасно. Зазвичай це відбувається без помилок, незважаючи на великий тиск", – наголосив телеканал.

Нагадаємо, Дональд Трамп 20 січня склав присягу і став 47-м президентом США. У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.

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