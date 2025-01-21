В Германии телеканал оправдался из-за ругани переводчика на речи Трампа

Немецкий телеканал Phoenix объяснил техническим сбоем ругань в эфире во время трансляции выступления нового президента США Дональда Трампа с синхронным переводом.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Ругань из уст синхронного переводчика прозвучала во время перевода выступления Трампа в здании Капитолия после инаугурации 20 января.

На видео, которое распространили в соцсетях, слышно, как менее чем через две секунды после завершения речи Трампа переводчик говорит: "Скажите, сколько еще вы будете крутить это дерьмо?"

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„Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben“ – ruft der Simultanübersetzer in die Regie, ohne das Mikro auszumachen. 🥹 pic.twitter.com/Z0MMXIV5gs – Daniel Eck 🇺🇦 (@eckilepsie) January 20, 2025

В пресс-службе Phoenix сказали, что "из-за технического сбоя" зрители во время трансляции могли случайно услышать "разговор между переводчиком и режиссером", и что эти слова не отражают позицию вещателя.

"Коллегам приходится часами работать с очень высоким уровнем концентрации и переводить одновременно. Обычно это происходит без ошибок, несмотря на большое давление", – подчеркнул телеканал.

Напомним, Дональд Трамп 20 января принял присягу и стал 47-м президентом США. В своей инаугурационной речи Трамп пообещал стать миротворцем и объединителем.