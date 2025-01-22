У Нідерландах екоактивісти виграли позов з вимогою до уряду швидше скорочувати викиди азоту

Активісти Greenpeace виграли позов проти уряду Нідерландів, у якому вони вимагають прискорити скорочення викидів азоту.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Суд у Гаазі задовольнив позов екоактивістів з вимогою до уряду прискорювати скорочення викидів азоту, щоб досягти цільових показників скорочення на найближчі роки.

Окрім того, у разі неспроможності держави забезпечити досягнення цілей 2030 року слід буде сплатити штраф у розмірі 10 млн євро.

Реклама:

У суді зауважили, що теперішній уряд згорнув низку заходів, які були потрібні для скорочення викидів азоту, і натомість не впровадив нової політики для досягнення цих цілей, та що якщо попередній уряд Марка Рютте виділив на досягнення цілей 24 млрд євро, то уряд Діка Шуфа скоротив ці видатки до 5 млрд.

Рішення ще може бути оскаржене.

У Greenpeace привітали рішення і заявили, що очікують від уряду відповідальних дій і чесного розподілу цього тягаря між різними сферами господарчої діяльності.

Вимоги скорочення викидів азоту були однією з ключових причин протестів нідерландських фермерів.

Бельгійські фермери минулої осені подали позов до Конституційного суду через обмеження на викиди азоту від сільськогосподарської діяльності.