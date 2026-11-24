Французький поліцейський постане перед судом за вбивство підлітка у 2023 році, яке спричинило бурхливі протести по всій країні.

Про це повідомив у вівторок Апеляційний суд Версаля, передає "Європейська правда" з посиланням на France24.

Апеляційний суд Версаля визнав, що проти обвинуваченого є достатні докази, і відхилив "пом’якшувальні обставини, на які посилалася сторона захисту", як зазначено в поясненні суду. Це рішення може бути оскаржене в подальшому.

Відеозапис з мобільного телефону, на якому видно, як поліцейський Флоріан М. стріляє в 17-річного Наеля Мерзука впритул у салоні автомобіля під час зупинки на жвавій вулиці, став вірусним після смерті хлопця, що спровокувало кількаденні протести.

Спочатку поліція стверджувала, що Наель наїхав на поліцейського своїм автомобілем – ця версія суперечить відеодоказам, на яких видно, як двоє поліцейських стоять біля зупиненого автомобіля, а один із них направляє пістолет на водія.

Рішення, ухвалене у вівторок, є лише останнім у серії суперечливих судових рішень щодо справи, яка для багатьох стала символом поліцейської жорстокості у Франції.

Поліцейського, який провів п’ять місяців у попередньому ув’язненні, а потім був звільнений у листопаді 2023 року, спочатку мали судити за вбивство, але він оскаржив це рішення.

У березні апеляційний суд постановив, що його слід судити за менш тяжким звинуваченням – насильство, що призвело до смерті – у суді без присяжних.

У червні це рішення було скасоване найвищим судом Франції, що відкрило шлях до судового розгляду справи поліцейського за звинуваченням у вбивстві.

Алжирець і марокканець за походженням, 17-річний Наель був застрелений поліцейським під час дорожньої перевірки.

Докладніше про резонансну справу – у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.