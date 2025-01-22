Рютте поговорив з новим держсекретарем США: чекає на співпрацю щодо України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це Рютте написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Рютте назвав "хорошою" розмову з Рубіо.

"З нетерпінням чекаємо можливості привітати вас у НАТО і працювати разом з питань України, Росії, Китаю", – написав він, звертаючись до Рубіо.

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Він також зазначив, що "збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими".

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Ключовою місією для Держдепу США Рубіо назвав "просування наших національних інтересів".