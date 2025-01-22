Укр Рус Eng

Рютте поговорив з новим держсекретарем США: чекає на співпрацю щодо України

Новини — Середа, 22 січня 2025, 18:32 — Ірина Кутєлєва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це Рютте написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Рютте назвав "хорошою" розмову з Рубіо.

"З нетерпінням чекаємо можливості привітати вас у НАТО і працювати разом з питань України, Росії, Китаю", – написав він, звертаючись до Рубіо.

Реклама:

Він також зазначив, що "збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими".

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Ключовою місією для Держдепу США Рубіо назвав "просування наших національних інтересів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Рютте США
Реклама: