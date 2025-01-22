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Рютте поговорил с новым госсекретарем США: ждет сотрудничества по Украине

Новости — Среда, 22 января 2025, 18:32 — Ирина Кутелева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом Рютте написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В своей заметке Рютте назвал "хорошим" разговор с Рубио.

"С нетерпением ждем возможности поприветствовать вас в НАТО и работать вместе по вопросам Украины, России, Китая", – написал он, обращаясь к Рубио.

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Он также отметил, что "увеличение расходов на оборону в Европе и рост трансатлантического оборонного производства делают нас всех сильнее".

Во время слушаний в Сенате для утверждения Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.

Ключевой миссией для Госдепа США Рубио назвал "продвижение наших национальных интересов".

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Рютте США
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