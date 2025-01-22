Трамп передав журналістам адресованого йому листа від Байдена

Президент США Дональд Трамп поділився з кореспондентом з Білого дому текстом прощального листа, якого залишив йому попередник – президент Джо Байден.

Про це з посиланням на Fox News повідомляє "Європейська правда".

Традиційний лист, який Джо Байден лишив своєму наступнику, чинному президентові США Дональдові Трампу, в столі Овального кабінету Білого дому, потрапив до рук американських журналістів.

Лист адресований "шановному президентові Трампу" і містить наступний текст:

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"Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації.

"Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування".

Писати листа наступнику є однією з усталених традицій передачі посади президента у США.

Варто зауважити, що президент Байден на початку своєї каденції у 2021 році не оприлюднив аналогічного листа від президента Трампа до нього, але назвав його "дуже великодушним".



Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вже закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.