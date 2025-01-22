Трамп передал журналистам адресованное ему письмо от Байдена

Президент США Дональд Трамп поделился с корреспондентом из Белого дома текстом прощального письма, которое оставил ему предшественник – президент Джо Байден.

Об этом со ссылкой на Fox News сообщает "Европейская правда".

Традиционное письмо, которое Джо Байден оставил своему преемнику, действующему президенту США Дональду Трампу, в столе Овального кабинета Белого дома, попало в руки американских журналистов.

Письмо адресовано "уважаемому президенту Трампу" и содержит следующий текст:

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"Покидая эту священную должность, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в следующие четыре года. Американский народ – и люди во всем мире – полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей нации.

"Пусть Господь благословит вас и ведет вас, как Он благословил и ведет нашу любимую страну с момента ее основания".

Писать письмо преемнику является одной из устоявшихся традиций передачи должности президента в США.

Стоит заметить, что президент Байден в начале своей каденции в 2021 году не обнародовал аналогичного письма от президента Трампа к нему, но назвал его "очень великодушным".

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже призвал Россию "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.