У Литві кажуть, що адміністрація Трампа "серйозно ставиться до двосторонньої співпраці"

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас очікує, що повернення Дональда Трампа до Білого дому не призведе до погіршення відносин Вільнюса з адміністрацією США.

Про це він сказав литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас заявив, що Литва з перших днів бачить, що нова адміністрація США "серйозно ставиться до двостороннього співробітництва".

За словами прем’єра Литви, відносини з новою адміністрацією США "дуже інтенсивно налагоджуються" як через дипломатичний корпус, так і через індивідуальні контакти між політиками.

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"Робиться все можливе, щоб якомога швидше і краще зрозуміти позицію нової адміністрації США і нового президента з різних питань. Вся Європа читає між рядків і намагається зрозуміти, що іноді говорить Трамп", – сказав він.

Палуцкас зауважив, що спершу були занепокоєння щодо позиції США щодо України та війни, але ці позиції, схоже, "нормалізуються".

"Ми бачимо, що після інавгурації ці позиції стають все більш збалансованими або нормалізуються. Я впевнений, що у нас і надалі будуть міцні відносини з США", – сказав він.

Нещодавно міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що очікує від нової американської адміністрації на чолі з Трампом послідовності у зовнішній та безпековій політиці.

22 січня Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.