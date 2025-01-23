В Литве говорят, что администрация Трампа "серьезно относится к двустороннему сотрудничеству"

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ожидает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом не приведет к ухудшению отношений Вильнюса с администрацией США.

Об этом он сказал литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас заявил, что Литва с первых дней видит, что новая администрация США "серьезно относится к двустороннему сотрудничеству".

По словам премьера Литвы, отношения с новой администрацией США "очень интенсивно налаживаются" как через дипломатический корпус, так и через индивидуальные контакты между политиками.

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"Делается все возможное, чтобы как можно быстрее и лучше понять позицию новой администрации США и нового президента по различным вопросам. Вся Европа читает между строк и пытается понять, что иногда говорит Трамп", – сказал он.

Палуцкас отметил, что сначала были беспокойства относительно позиции США по Украине и войне, но эти позиции, похоже, "нормализуются".

"Мы видим, что после инаугурации эти позиции становятся все более сбалансированными или нормализуются. Я уверен, что у нас и в дальнейшем будут крепкие отношения с США", – сказал он.

Недавно министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ожидает от новой американской администрации во главе с Трампом последовательности во внешней политике и политике безопасности.

22 января Трамп призвал Россию "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.