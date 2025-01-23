Уряд Фіцо планує заходи щодо протестів, посилаючись на ризик "держперевороту"

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо планує превентивні заходи безпеки щодо протестів, які, як стверджують, ризикують перерости у спроби повалення уряду.

Про це заявив сам Фіцо, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо заявив, що опозиційні групи планують ескалацію протестів, у тому числі шляхом захоплення урядових будівель і спроб повалення уряду.

Посилаючись на інформацію спецслужб, словацький прем’єр повторив звинувачення, без надання доказів, що в Словаччині існує група невідомих "експертів", які допомагали протестам в Україні в 2014 році та Грузії минулого року.

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"Ситуація серйозна. Ми бачимо структуру, яка намагається атакувати конституційний устрій Словацької Республіки", – сказав Фіцо після засідання Ради державної безпеки, яку він очолює і яка доручила уряду спланувати превентивні заходи.

Водночас, які саме це будуть заходи, не уточнюється.

Громадські групи, які організовують протести, а також опозиція рішуче відкинули звинувачення Фіцо.

Головна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" назвала заяви прем’єра "маячнею", покликаною змусити її замовкнути, а також приховати тріщини в його трипартійній коаліції та її нездатність вирішити економічні та соціальні проблеми країни.

У Словаччині періодично проходять великі протести на тлі побоювань, що уряд Фіцо послаблює демократичні цінності та зміщує зовнішню політику від союзників по ЄС і НАТО на користь Росії.

Раніше повідомляли, що словацька спецслужба отримала дані про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Сам Фіцо на пресконференції зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що словацька опозиція готується до "Майдану" і захоплення урядових будівель.