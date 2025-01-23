Правительство Фицо планирует меры в отношении протестов, ссылаясь на риск "госпереворота"

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо планирует превентивные меры безопасности в отношении протестов, которые, как утверждают, рискуют перерасти в попытки свержения правительства.

Об этом заявил сам Фицо, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Фицо заявил, что оппозиционные группы планируют эскалацию протестов, в том числе путем захвата правительственных зданий и попыток свержения правительства.

Ссылаясь на информацию спецслужб, словацкий премьер повторил обвинения, без предоставления доказательств, что в Словакии существует группа неизвестных "экспертов", которые помогали протестам в Украине в 2014 году и Грузии в прошлом году.

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"Ситуация серьезная. Мы видим структуру, которая пытается атаковать конституционный строй Словацкой Республики", – сказал Фицо после заседания Совета государственной безопасности, который он возглавляет и который поручил правительству спланировать превентивные меры.

В то же время, какие именно это будут меры, не уточняется.

Общественные группы, которые организуют протесты, а также оппозиция решительно отвергли обвинения Фицо.

Главная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" назвала заявления премьера "бредом", призванным заставить ее замолчать, а также скрыть трещины в его трехпартийной коалиции и ее неспособность решить экономические и социальные проблемы страны.

В Словакии периодически проходят крупные протесты на фоне опасений, что правительство Фицо ослабляет демократические ценности и смещает внешнюю политику от союзников по ЕС и НАТО в пользу России.

Ранее сообщалось, что словацкая спецслужба получила данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

Сам Фицо на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану" и захвату правительственных зданий.