Між Туреччиною і Сирією через 13 років відновлюються комерційні рейси

Комерційне авіасполучення між Туреччиною і Сирією відновилося в четвер після 13 років перерви, коли зі Стамбула до Дамаска вирушив рейс Turkish Airlines.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Турецькі ЗМІ показали кадри, як сирійські сім'ї, загорнуті в національний прапор, співали проопозиційні пісні і раділи, готуючись до посадки на рейс TK0846 до Дамаска.

Пасажири продовжили святкування в літаку, співаючи гімн повстання.

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"Я скучив за Сирією і радий, що лечу назад", – сказав один з пасажирів.

Інший пасажир висловив надію, готуючись відвідати свій дім вперше після втечі з Сирії.

На початку цього місяця в Дамаску приземлився перший міжнародний комерційний рейс після падіння режиму Башара Асада, літак Королівських Йорданських авіаліній.

Туреччина, ключовий союзник нової влади Сирії, висловила намір інвестувати в економіку країни і допомогти її енергетичному сектору.

Генеральний директор Turkish Airlines Білал Ексі оголосив раніше цього місяця, що авіакомпанія літатиме тричі на тиждень між Стамбулом і Дамаском.

Цей крок послідував за візитом до Анкари міністра закордонних справ Сирії Асада аль-Шибані, який зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та іншими офіційними особами.

Як відомо, з 20 січня відновило роботу генеральне консульство Туреччини в сирійському місті Алеппо.

Станом на 24 грудня було відомо, що понад 25 тисяч сирійців повернулися додому з Туреччини після того, як Башар Асад був повалений повстанцями на чолі з ісламістами.