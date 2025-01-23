Между Турцией и Сирией спустя 13 лет возобновляются коммерческие рейсы

Коммерческое авиасообщение между Турцией и Сирией возобновилось в четверг после 13 лет перерыва, когда из Стамбула в Дамаск отправился рейс Turkish Airlines.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Турецкие СМИ показали кадры, как сирийские семьи, завернутые в национальный флаг, пели прооппозиционные песни и радовались, готовясь к посадке на рейс TK0846 в Дамаск.

Пассажиры продолжили празднование в самолете, распевая гимн восстания.

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"Я соскучился по Сирии и рад, что лечу обратно", – сказал один из пассажиров.

Другой пассажир выразил надежду, готовясь посетить свой дом впервые после бегства из Сирии.

В начале этого месяца в Дамаске приземлился первый международный коммерческий рейс после падения режима Башара Асада, самолет Королевских Иорданских авиалиний.

Турция, ключевой союзник новых властей Сирии, выразила намерение инвестировать в экономику страны и помочь ее энергетическому сектору.

Генеральный директор Turkish Airlines Билал Экси объявил ранее в этом месяце, что авиакомпания будет летать три раза в неделю между Стамбулом и Дамаском.

Этот шаг последовал за визитом в Анкару министра иностранных дел Сирии Асада аль-Шибани, который встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими официальными лицами.

Как известно, с 20 января возобновило работу генеральное консульство Турции в сирийском городе Алеппо.

По состоянию на 24 декабря было известно, что более 25 тысяч сирийцев вернулись домой из Турции после того, как Башар Асад был свергнут повстанцами во главе с исламистами.