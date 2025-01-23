"Ситуація серйозна": президент Словаччини підтримав заяви Фіцо про "держпереворот"

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав заяви прем’єра Роберта Фіцо про нібито підготовку держперевороту в країні, зазначивши, що "ситуація серйозна".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Пеллегріні наводить Aktuality.

Він повторив те, що раніше казав Фіцо, зокрема, що у Словаччині діють організації та люди з-за кордону, які спілкуються між собою, мають зв'язки і хочуть використати антиурядові протести та ескалацію напруженості.

"Ситуація в Словаччині серйозна і, навіть з моєї точки зору як політика з великим стажем, вона має ознаки цілеспрямованої організації ескалації напруженості з метою ескалації вираження інакомислення і виходу за рамки мирних, мирних протестів", – сказав президент Словаччини.

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Однак, за його словами, надзвичайний стан оголошено не буде, а протести не будуть заборонені.

Пеллегріні закликав організаторів демонстрацій і людей, що виходять на них, висловлювати свої погляди мирним шляхом.

Повідомляли також, що словацький уряд планує превентивні заходи безпеки щодо протестів, які, як стверджують, ризикують перерости у спроби повалення уряду.

Сам Фіцо раніше на пресконференції зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що словацька опозиція готується до "Майдану" і захоплення урядових будівель.