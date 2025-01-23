"Ситуация серьезная": президент Словакии поддержал заявления Фицо о "госперевороте"

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал заявления премьера Роберта Фицо о якобы готовящемся госперевороте в стране, отметив, что "ситуация серьезная".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Пеллегрини приводит Aktuality.

Он повторил то, что ранее говорил Фицо, в частности, что в Словакии действуют организации и люди из-за рубежа, которые общаются между собой, имеют связи и хотят использовать антиправительственные протесты и эскалацию напряженности.

"Ситуация в Словакии серьезная и, даже с моей точки зрения как политика с большим стажем, она имеет признаки целенаправленной организации эскалации напряженности с целью эскалации выражения инакомыслия и выхода за рамки мирных, мирных протестов", – сказал президент Словакии.

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Однако, по его словам, чрезвычайное положение объявлено не будет, а протесты не будут запрещены.

Пеллегрини призвал организаторов демонстраций и людей, выходящих на них, выражать свои взгляды мирным путем.

Сообщалось также, что словацкое правительство планирует превентивные меры безопасности в отношении протестов, которые, как утверждают, рискуют перерасти в попытки свержения правительства.

Сам Фицо ранее на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану " и захвату правительственных зданий.