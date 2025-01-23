Новий уряд Болгарії поставив на паузу приєднання до єврозони

Новий уряд Болгарії вирішив відкласти наступний крок на шляху до запровадження євро до моменту, коли відповідатиме критеріям для приєднання до єврозони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це сказала в четвер, 23 січня, міністерка фінансів Болгарії Теменужка Петкова.

За словами Петкової, Болгарія наразі не відповідає критерію цінової стабільності. Після його досягнення вона звернеться до Європейської комісії та Європейського центрального банку за оцінкою, що є ключовим кроком у процесі вступу до єврозони.

"Коли ці фактори будуть наявні, я, безсумнівно, зроблю це", – додала вона.

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Будь-яка країна ЄС, яка хоче приєднатися до єврозони, повинна відповідати кільком так званим критеріям конвергенції. Один з них вимагає, щоб середня інфляція в країні не перевищувала більш ніж на 1,5 відсоткового пункту рівень інфляції трьох країн, що мають найкращі показники в єврозоні, за останні 12 місяців.

За словами глави Мінфіну Болгарії, країна не дотягує до цільового показника приблизно на один базисний пункт.

Болгарія роками працювала над тим, щоб приєднатися до спільної європейської валюти, незважаючи на низку нестійких коаліцій і тимчасових урядів, аргументуючи це тим, що це стимулюватиме інвестиції та підвищить рівень життя.

Країна планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, яка триває і досі.

Наразі незрозуміло, як наміри нового болгарського уряду, який проголосив запровадження євро одним зі своїх пріоритетів, вплинуть на швидкість приєднання країни до єврозони.