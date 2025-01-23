Сенат с минимальным отрывом поддержал номинанта Трампа на пост главы Пентагона

Американские сенаторы на процедурном голосовании в четверг, 23 января, с минимальным преимуществом поддержали назначение Пита Хегсета главой Пентагона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Хегсета на процедурном голосовании в Сенате поддержал 51 американский сенатор против 49.

К демократам, которые единодушно высказались против номинанта Дональда Трампа, присоединились двое умеренных республиканских сенаторов – Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

Реклама:

Сенаторы еще могут изменить свое мнение во время поименного окончательного голосования за утверждение кандидатуры, которое ожидается в пятницу, 24 января.

Заметим, что другого номинанта в администрацию президента США – государственного секретаря Марко Рубио, который до этого был сенатором от Флориды – его коллеги поддержали единогласно.

Кандидатура Пита Хегсета, ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox New, изначально окружалась скандалами.

Мужчину обвиняли в домогательствах к женщинам, чрезмерном употреблении алкоголя и финансовых злоупотреблениях. Сам Хегсет эти обвинения отрицает, а Трамп выражал ему поддержку.

Во время предыдущих слушаний в Сенате Хегсет заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.