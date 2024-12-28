Білий дім: Військові КНДР накладають на себе руки, щоб не потрапити в полон

У США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.

Про це на брифінгу в пʼятницю, 27 грудня, сказав представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Як заявив представник Білого дому – російські та північнокорейські лідери розглядають військових КНДР як "витратний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".

Він зауважив, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.

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"Ми також маємо повідомлення про те, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським силам, ймовірно, через страх репресій проти їхніх сімей у Північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон", – зазначив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що попри всі речі, які російські військові дають цим військовим – "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", – він сподівається, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".

Під час цього брифінгу також стало відомо, що лише за останній тиждень у Курській області північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.

Зауважимо, у п'ятницю, 27 грудня, розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення українськими військовими пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

Пізніше розвідники Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомили, що він помер.

У Пентагоні перед тим прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.

Водночас американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.