Білий дім: Втрати КНДР у боях проти України сягнули 1000 осіб

За оцінками Сполучених Штатів, лише за останній тиждень у Курській області північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.

Про це на брифінгу в пʼятницю, 27 грудня, заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Кірбі, війська КНДР зазнають "масових втрат" у повномасштабній війні Росії проти України.

Наведена ним оцінка втрат у тисячу військ, зазначає Reuters, значно перевищує число, яке американські посадовці наводили раніше.

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"Очевидно, що російські і північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону", – сказав представник Білого дому.

Він охарактеризував наступальні дії північнокорейських військ проти українських сил як "масовані, розрізнені атаки".

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Курщині були поранені та вбиті понад 3000 північнокорейських солдатів.

У Пентагоні перед тим прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.

Водночас американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.