Словацька опозиція подала нову пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Фіцо

Словацькі опозиційні партії "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність" і Християнсько-демократичний рух повторно внесли пропозицію щодо вотуму недовіри уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо.

Про це повідомляє TASR, інформує "Європейська правда".

Як зазначили представники словацької опозиції на пресконференції, їм вдалось зібрати понад 50 підписів опозиційних депутатів для внесення відповідної пропозиції.

Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка заявив, що урядова коаліція у вівторок, 21 січня, зірвала засідання, на якому мали розглядати питання про вотум недовіри, вирішивши проводити його в закритому режимі.

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"Вона використала спецслужби, щоб зробити його закритим", – сказав Шимечка, додавши, що такого в історії Словаччини ще ніколи не траплялося.

Він мав на увазі дані Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Фіцо заявляв, що хоче ознайомити депутатів зі звітом, який містить секретну інформацію, тому засідання парламенту вирішили проводити в закритому режимі.

Роберт Фіцо зачитав секретний звіт депутатам і покинув парламент.

Після його виступу засідання щодо вотуму недовіри уряду продовжилось в закритому режимі.

Опозиція розкритикувала той факт, що вона не може публічно обговорювати застереження щодо уряду.

Тому вона покинула засідання, відкликавши початкову пропозицію щодо вотуму недовіри, яку згодом не змогли поставити на голосування.

"Я давно говорив, що Роберт Фіцо і цей уряд віддаляють Словаччину від Європи", – додав Шимечка.

За його словами, перебіг засідання у вівторок був демонстрацією практик, які не належать до нормальної, цивілізованої європейської демократії.

"Це не повинно бути нормою в словацькому парламенті", – сказав Шимечка.

Повідомляли також, що Фіцо у четвер, 23 січня, збере засідання Ради безпеки через інформацію Словацької інформаційної служби (SIS).