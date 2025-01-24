Джерело: Угорщина продовжує наполягати на скасуванні санкцій ЄС проти Росії

Представники Угорщини наразі не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії: питання буде розглядатися під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 27 січня.

Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з перебігом перемовин.

Рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців буде прийматися 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомив співрозмовник "ЄП".

"Питання щодо продовження санкцій буде першим у порядку денному засідання міністрів закордонних справ в понеділок, 27 січня, на цьому наполягла угорська сторона", – сказав європейський високопосадовець.

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Тим не менш, співрозмовник "ЄП" висловив впевненість, що позитивне рішення щодо продовження санкцій обов’язково буде прийняте, адже "санкції були запроваджені як відповідь на агресію Росії проти України, яка триває".

"Ми не бачимо іншого варіанту розвитку ситуації", – наголосив він.

Європосадовець зауважив, що міністри закордонних справ ЄС 27 січня розглянуть і зміст нового, 16-го пакета санкцій проти Росії, який планують оголосити на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

Ще одна тема для дискусії – варіанти подальшого використання заморожених активів РФ на користь України, а також перспективи притягнення до відповідальності винних за початок агресивної війни Росії проти України, про що планується експертна зустріч на початку лютого.

Окрім цього, міністри обговорять ситуацію на полі бою та можливості збільшення воєнної підтримки України з боку ЄС, зокрема, це стосується передачі боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Детально про стан справ в Україні та її першочергові потреби розповість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який звернеться до Ради ЄС за допомогою відеозв’язку.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі обманути угорців, коли мова стосується поставок газу, та закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі".

Раніше Орбан пообіцяв "дати відсіч" Україні за те, що вона з 1 січня припинила транзит російського газу.