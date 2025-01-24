Источник: Венгрия продолжает настаивать на отмене санкций ЕС против России

Представители Венгрии пока не дали согласия на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России: вопрос будет рассматриваться во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник, 27 января.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза, сообщил собеседник "ЕП".

"Вопрос о продлении санкций будет первым в повестке дня заседания министров иностранных дел в понедельник, 27 января, на этом настояла венгерская сторона", – сказал европейский чиновник.

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Тем не менее, собеседник "ЕП" выразил уверенность, что положительное решение о продлении санкций обязательно будет принято, ведь "санкции были введены как ответ на агрессию России против Украины, которая продолжается".

"Мы не видим другого варианта развития ситуации", – подчеркнул он.

Еврочиновник отметил, что министры иностранных дел ЕС 27 января рассмотрят и содержание нового, 16-го пакета санкций против России, который планируют объявить на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.

Еще одна тема для дискуссии – варианты дальнейшего использования замороженных активов РФ в пользу Украины, а также перспективы привлечения к ответственности виновных за начало агрессивной войны России против Украины, о чем планируется экспертная встреча в начале февраля.

Кроме этого, министры обсудят ситуацию на поле боя и возможности увеличения военной поддержки Украины со стороны ЕС, в частности, это касается передачи боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Подробно о состоянии дел в Украине и ее первоочередных потребностях расскажет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который обратится к Совету ЕС по видеосвязи.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставок газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".

Ранее Орбан пообещал "дать отпор" Украине за то, что она с 1 января прекратила транзит российского газа.