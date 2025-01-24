Фіцо заявив про "масовану кібератаку" і відповідальність України за неї

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що національна страхова компанія країни зазнала "масованої кібератаки" і без жодних доказів заявив, що до неї причетна Україна.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

На терміновій пресконференції у пʼятницю, 24 січня, Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні і мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".

"У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини і години", – додав він.

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Премʼєр Словаччини назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про відповідальність України за неї.

За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".

За інформацією Denník N, насправді йдеться не про кібератаку проти національної страхової компанії Словаччини, а про фішинг, тобто спробу шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, у середу 22 січня прем’єр-міністр Словаччини заявив про "групу експертів", яка буцімто готує "Майдан" у Словаччині та анонсував превентивні заходи щодо протестів.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав заяви прем’єра про нібито підготовку держперевороту в країні, зазначивши, що "ситуація серйозна".