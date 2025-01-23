МЗС про "словацький Майдан": Фіцо витягнув із шафи щось давно зіпсоване

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий вважає, що словацький премʼєр Роберт Фіцо заявами про нібито підготовку "держперевороту" в країні намагається консолідувати свій електорат.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, 23 січня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тихого, Україна розцінює заяви Фіцо про підготовку "держперевороту" як "намагання залякувати словацьке суспільство і консолідувати свій електорат, не більше і не менше".

"Але мені здається, що прем'єр-міністру Словаччини варто звернути увагу на свої власні дії, які збурюють людей в його країні і проаналізувати, чому так відбувається. Тобто чому його власні дії призводять до невдоволення людей в його країні. І там він знайде відповіді", – зауважив він.

Реклама:

Речник МЗС нагадав, що під час Революції Гідності в Україні також поширювали фейки про проплачених протестувальників і "підготовлених бойовиків".

"Це тоді не було смішно, а зараз мені здається, що це просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось таке, що давно зіпсувалося і вже не красиво таке використовувати, як на мене, на публіці", – підсумував Тихий.

Нагадаємо, у середу 22 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про "групу експертів", яка буцімто готує "Майдан" у Словаччині та анонсував превентивні заходи щодо протестів.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав заяви прем’єра про нібито підготовку держперевороту в країні, зазначивши, що "ситуація серйозна".