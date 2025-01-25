В Іспанії заарештували підозрюваного у стрілянині на матчі в Брюсселі у 2023-му

В іспанському місті Малага заарештували чоловіка, якого розшукували у зв'язку із нападом, внаслідок якого в Брюсселі в 2023 році були застрелені двоє шведських футбольних фанатів.

Про це повідомила іспанська поліція, передає Reuters, цитує "Європейська правда".

Як зазначається, двоє шведських чоловіків були застрелені і один отримав поранення, коли нападник відкрив вогонь перед матчем між Швецією і Бельгією в жовтні 2023 року.

Іспанська поліція повідомила, що заарештувала підозрюваного, ім'я якого не називається, в аеропорту Малаги, коли він збирався сісти на рейс, щоб покинути країну.

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"Чоловік надав вогнепальну зброю нападнику", – розповіли у поліції.

За даними співрозмовників агентства у поліції, підозрюваний повинен був з'явитися в суботу, 25 січня, у суді в Мадриді для слухання справи про його екстрадицію до Бельгії, де йому загрожують звинувачення в тероризмі і вбивстві.

Як інформували, після інциденту стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".