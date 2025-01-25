В Испании арестовали подозреваемого в стрельбе на матче в Брюсселе в 2023-м

В испанском городе Малага арестовали мужчину, которого разыскивали в связи с нападением, в результате которого в Брюсселе в 2023 году были застрелены двое шведских футбольных фанатов.

Об этом сообщила испанская полиция, передает Reuters, цитирует "Европейская правда".

Как отмечается, двое шведских мужчин были застрелены и один получил ранения, когда нападающий открыл огонь перед матчем между Швецией и Бельгией в октябре 2023 года.

Испанская полиция сообщила, что арестовала подозреваемого, имя которого не называется, в аэропорту Малаги, когда он собирался сесть на рейс, чтобы покинуть страну.

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"Мужчина предоставил огнестрельное оружие нападавшему", – рассказали в полиции.

По данным собеседников агентства в полиции, подозреваемый должен был явиться в субботу, 25 января, в суд в Мадриде для слушания дела о его экстрадиции в Бельгию, где ему грозят обвинения в терроризме и убийстве.

Как информировали, после инцидента стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является симпатиком ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и похоже, что нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов скончался в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".