Італія відновила відправку мігрантів до центрів утримання в Албанії

Військово-морські сили Італії в неділю доставляють 49 мігрантів, яких вони підібрали в міжнародних водах, до центрів утримання в Албанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.

Міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що патрульне судно прямує до Албанії з 49 мігрантами на борту.

У той же час ще 53 мігранти, які також були підібрані у морі і пред'явили свої паспорти, щоб уникнути негайного вивезення з країни, перебувають в Італії в очікуванні перевірки їхнього статусу.

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Це переправлення мігрантів є новою спробою уряду Італії втілити в життя свою міграційну політику після того, як судді в Римі поставили під сумнів її обґрунтованість і наказали повернути до Італії перші дві партії переправлених в Албанію мігрантів.

Суперечки навколо цього плану, який прем’єрка Джорджа Мелоні вважає наріжним каменем у прагненні її уряду обмежити нелегальну міграцію, розгортаються навколо рішення Суду ЄС, винесеного минулого року, яке не було пов'язане з Італією.

Суд заявив, що жодна країна походження не може вважатися безпечною, якщо навіть її частина є небезпечною, що підриває ідею Риму депортувати до Албанії мігрантів з обраного списку "безпечних" країн з метою їх швидкої репатріації.

Суд ЄС має розглянути план Італії найближчими тижнями і встановити, чи відповідає він законодавству ЄС.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Але дотепер ці центри стояли порожніми з листопада після того, як зіткнулися з судовою тяганиною.