Поліцейські і соцпрацівники з Італії виявились непотрібні у порожніх центрах для мігрантів

Десятки італійських поліцейських і соціальних працівників, направлених урядом Італії до центрів для мігрантів в Албанії, повернулися додому після того, як ці центри тижнями залишалися порожні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Трохи більше місяця пройшло після широко розрекламованого відкриття центрів утримання шукачів притулку в Албанії, які повинні були приймати до 3 тисяч осіб на місяць.

Однак понад 50 поліцейських два тижні тому були переведені назад до Італії, а десятки соціальних працівників покинули країну на вихідних, оскільки їхня присутність в Албанії була визнана "непотрібною".

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З моменту відкриття центрів у Албанії 11 жовтня до них було направлено лише 24 шукачів притулку з метою репатріації до країн походження. П'ятеро з них провели в центрі менше 12 годин, а решта – трохи більше 48 годин.

Всі вони були переведені до Італії після того, як італійські судді визнали незаконним утримання їх під вартою в Албанії до репатріації в такі країни, як Бангладеш і Єгипет, які Рим вважає "безпечними".

Таким чином судді підтримали рішення Суду ЄС від 4 жовтня про те, що країна за межами ЄС не може бути оголошена безпечною, якщо вся її територія не визнана безпечною.

Як наслідок, центри, представлені президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн як нова модель для створення центрів обробки та утримання шукачів притулку за межами ЄС, вже більше місяця стоять порожніми.

У той час, як уряд Італії намагається збалансувати бюджет, скорочуючи кошти на освіту, охорону здоров'я та соціальне забезпечення, опозиційні партії назвали угоду з Албанією, яка коштуватиме близько 1 млрд євро протягом п'яти років, фінансовою катастрофою.