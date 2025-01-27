Прем'єр Британії поговорив з Трампом телефоном про торгівлю і двосторонні відносини

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю, 26 січня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в ході якої обговорювались, зокрема питання торгівлі й економіки.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Стармер і Трамп обговорили питання торгівлі та економіки, причому британський прем'єр-міністр розповів про дерегуляцію економіки для стимулювання зростання.

Обидва лідери наголосили на важливості тісних і теплих зв'язків між Великою Британією і США, а президент Трамп розповів про свою повагу і прихильність до королівської сім'ї.

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Вони домовилися зустрітися найближчим часом і з нетерпінням чекають подальших обговорень.

Крім того, Стармер віддав належне ролі Трампа в досягненні важливої угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Газі.

Вони обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході.

Своєю чергою Трамп раніше, коментуючи свій перший закордонний візит під час другого терміну, припустив, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.

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