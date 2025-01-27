Премьер Британии поговорил с Трампом по телефону о торговле и двусторонних отношениях

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье, 26 января, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались, в частности, вопросы торговли и экономики.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Стармер и Трамп обсудили вопросы торговли и экономики, причем британский премьер-министр рассказал о дерегуляции экономики для стимулирования роста.

Оба лидера подчеркнули важность тесных и теплых связей между Великобританией и США, а президент Трамп рассказал о своем уважении и приверженности к королевской семье.

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Они договорились встретиться в ближайшее время и с нетерпением ждут дальнейших обсуждений.

Кроме того, Стармер отдал должное роли Трампа в достижении важного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Они обсудили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.

В свою очередь Трамп ранее, коментируя свой первый зарубежный визит во время второго срока, предположил, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

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