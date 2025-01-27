Прем’єрка Данії нагадала Трампу про міцні зв’язки на тлі суперечки навколо Гренландії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на тлі загострення риторики президента Дональда Трампа щодо Гренландії заявила, що США мають пам'ятати, що її країна є їхнім близьким союзником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це данська прем’єрка сказала в інтерв’ю TV2.

На тлі напруженості у відносинах між Данією та США після заяв Трампа, є одна річ, про яку американці не повинні забувати, каже Метте Фредеріксен.

Зокрема, як зазначила очільниця данського уряду, Данія історично завжди була "хорошим союзником" для США.

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"Не лише зараз, коли ми є оплотом проти росіян у Європі, але й історично. Данія була близьким союзником з часів Другої світової війни, а також у війнах, розпочатих самими американцями, де данці втратили свої життя", – підкреслила вона.

Фредеріксен додала, що Данія й надалі хоче лишатись союзником США.

Вона також розповіла, що уряд встановлює максимально тісні контакти з новою адміністрацією Трампа з питань оборони, безпеки та торгівлі – і це триває вже кілька місяців.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Фредеріксен з Трампом минулого тижня, під час якої данська прем'єрка наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Видання Financial Times процитувала анонімного європейського посадовця, який назвав розмову Трампа і Фредеріксен "жахливою". Інший посадовець заявив, що інтерес Трампа до придбання Гренландії є "серйозним і потенційно дуже небезпечним".

Сам Трамп нещодавно сказав, що вірить у те, що Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією.

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