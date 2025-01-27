Премьер Дании напомнила Трампу о крепких связях на фоне спора вокруг Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на фоне обострения риторики президента США Дональда Трампа по Гренландии заявила, что США должны помнить, что ее страна является их близким союзником.

Как сообщает "Европейская правда", об этом датский премьер сказала в интервью TV2.

На фоне напряженности в отношениях между Данией и США после заявлений Трампа есть одна вещь, о которой американцы не должны забывать, говорит Метте Фредериксен.

В частности, как отметила глава датского правительства, Дания исторически всегда была "хорошим союзником" для США.

Реклама:

"Не только сейчас, когда мы являемся оплотом против русских в Европе, но и исторически. Дания была близким союзником со времен Второй мировой войны, а также в войнах, начатых самими американцами, где датчане потеряли свои жизни", – подчеркнула она.

Фредериксен добавила, что Дания и в дальнейшем хочет оставаться союзником США.

Она также рассказала, что правительство устанавливает максимально тесные контакты с новой администрацией Трампа по вопросам обороны, безопасности и торговли – и это продолжается уже несколько месяцев.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Фредериксен с Трампом на прошлой неделе, во время которого датский премьер настаивала на том, что Гренландия не продается.

Издание Financial Times процитировало анонимного европейского чиновника, который назвал разговор Трампа и Фредериксен "ужасным". Другой чиновник заявил, что интерес Трампа к приобретению Гренландии является "серьезным и потенциально очень опасным".

Сам Трамп недавно сказал, что верит в то, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией.

Читайте также: Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.