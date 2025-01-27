ЕС предлагает 30 млн евро помощи для преодоления энергокризиса в Приднестровье

Европейский Союз в понедельник, 27 января, предложил предоставить Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Европейская комиссия.

Предложенный пакет помощи ЕС предусматривает финансирование "закупки и транспортировки природного газа в Приднестровский регион, чтобы помочь восстановить электро– и теплоснабжение".

Дополнительно средства Евросоюза могут быть использованы для "поставки электроэнергии с левобережья на правобережье" Молдовы, говорится в сообщении.

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Отдельно в ЕС анонсировали "более комплексный пакет энергетической поддержки, который будет направлен на смягчение последствий кризиса и уменьшение давления на цены на энергоносители" в Молдове.

Этот пакет, уточняет Еврокомиссия, будет базироваться на Плане роста Молдовы, работа над которым в ЕС завершается.

По официальным данным, ЕС уже предоставил 240 миллионов евро прямой бюджетной поддержки энергетической системе Молдовы на 2021-2024 год, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения.

Напомним, в Молдове с декабря 2024 года действует чрезвычайное положение в энергетике, введенное в связи с прекращением поставок "бесплатного" российского газа в непризнанное Приднестровье, за счет которого работала электростанция, обеспечивающая потребности обоих берегов Днестра.

На этом фоне в стране почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию.

Тем временем в непризнанном Приднестровье после прекращения подачи газа РФ 1 января 2025 года отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

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