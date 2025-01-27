Глава Євроради закликав Зеленського продовжувати роботу над вступом України в ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським закликав продовжувати працювати над вступом України в ЄС.

Про зустріч із Зеленським у Польщі Кошта розповів у своєму X (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що досі прогрес України на шляху до ЄС був вражаючим.

"Мав гарну зустріч з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у незмінній підтримці ЄС. Сьогоднішнє рішення про санкції проти Росії є тому прикладом.

Реклама:

Я закликав його продовжувати працювати над вступом України до ЄС. Прогрес, досягнутий Україною на сьогодні, був вражаючим. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

Had a good meeting with President @ZelenskyyUa and assured him of the EU's steadfast support. Today's decision on sanctions against Russia is a case in point. I encouraged him to continue working on #Ukraine's EU accession. Ukraine's progress so far has been remarkable. The EU… pic.twitter.com/4MJP3oZ1Z7 – António Costa (@eucopresident) January 27, 2025

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні у понеділок, 27 січня, погодились на продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

Раніше ЗМІ дізналися, що Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

Журналісти повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.