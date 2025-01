Глава Євроради закликав Зеленського продовжувати роботу над вступом України в ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським закликав продовжувати працювати над вступом України в ЄС.

Про зустріч із Зеленським у Польщі Кошта розповів у своєму X (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що досі прогрес України на шляху до ЄС був вражаючим.

"Мав гарну зустріч з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у незмінній підтримці ЄС. Сьогоднішнє рішення про санкції проти Росії є тому прикладом.

Я закликав його продовжувати працювати над вступом України до ЄС. Прогрес, досягнутий Україною на сьогодні, був вражаючим. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

Had a good meeting with President @ZelenskyyUa and assured him of the EU's steadfast support. Today's decision on sanctions against Russia is a case in point. I encouraged him to continue working on #Ukraine's EU accession. Ukraine's progress so far has been remarkable. The EU… pic.twitter.com/4MJP3oZ1Z7