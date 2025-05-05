Ультраправий кандидат подякував румунам за кордоном за перемогу в першому турі

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон звернувся до румунських виборців за кордоном після перемоги в першому турі виборів президента 4 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", своє звернення він опублікував у Facebook.

Сіміон заявив, що його перемога в першому турі виборів президента Румунії – це перемога "тих, хто виїхав, але ніколи не розірвав зв'язки з румунським народом".

"Для вас, для ваших дітей, для батьків, які залишилися вдома, я обіцяю, що залишуся тим самим. Простою, чесною людиною, рішучою навести лад у Румунії", – пообіцяв він.

Ультраправий політик насамкінець сказав, що йому "було важко виголосити цю промову".

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Зазначимо, що значну частку голосів як Сіміону, так і Дану забезпечили виборці за кордоном.

Кандидат від урядової коаліції Крін Антонеску визнав свою поразку на виборах, але уникнув відповіді, кого з кандидатів підтримувати в другому турі.

Читайте також: Румунія за крок до ультраправої перемоги: чи вдасться зупинити "друга Путіна та Трампа".